Verbotsschild ignoriert: 22-Jähriger prallte in St. Johann gegen Auto

St. Johann in Tirol – Obwohl die Einfahrt in diesem Bereich verboten war, bog ein 22-jähriger Autofahrer am Sonntag kurz vor 18 Uhr von der Kaiserstraße in St. Johann in Richtung Kreisverkehr ab. Dabei prallte das Auto des 22-Jährigen gegen den Pkw eines entgegenkommenden 76-jährigen Österreichers.