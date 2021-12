Taxifahrer unter Drogeneinfluss mit Fahrgast in Innsbruck gestoppt

Innsbruck – Auf Kokain und unter dem gleichzeitigen Einfluss von THC war am Sonntagvormittag ein Taxifahrer in Innsbruck unterwegs: und das mit einem Fahrgast.

Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung bemerkte das Taxi gegen 8.30 Uhr, weil der Lenker bei der Kreuzung der Hunoldstraße in Innsbruck das Gelblicht der Ampelanlage missachtet hatte. Das Taxi wurde angehalten und der Lenker, ein 28-jähriger Österreicher, kontrolliert. Bei dem Mann wurden deutliche Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung festgestellt. Der durchgeführte Drogentest ergab laut Polizei einen hochpositiven Wert von Kokain und THC.

Die Frau im Fahrgastraum verzichtete darauf, ein anderes Taxi zu bestellen und ging zu Fuß weiter. Der Taxilenker wurde in weiterer Folge zur klinischen Untersuchung dem diensthabenden Amtsarzt vorgeführt, der die Fahruntauglichkeit feststellte. Der 28-Jährige musste an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Die Anzeige an die zuständigen Behörden folgt. (TT.com)