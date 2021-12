Lenkerin geriet in Ebbs auf Gegenfahrbahn: Zwei Frauen bei Unfall verletzt

Verkehrsunfall auf der Wildbichler Straße in Ebbs -Fotocredit: ZOOM.TIROL

Ebbs – Am Montagvormittag ist es auf der Wildbichler Straße in Ebbs zu einem Unfall mit mehreren Verletzten gekommen. Gegen 10.50 Uhr war eine Pkw-Lenkerin (67) von Ebbs kommend in Richtung Kufstein unterwegs. Die Österreicherin geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen einen entgegenkommenden Lkw. Der Pkw geriet ins Schleudern und stieß gegen zwei weitere entgegenkommende Autos.