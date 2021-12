FIFA lockt mit Geld: WM im neuen Rhythmus nicht vom Tisch

Nyon – Der Fußball-Weltverband (FIFA) hält an seinem umstrittenen WM-Plan fest – und lockt mit Geld. "Es ist machbar", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino während einer Pressekonferenz am Montagabend über die Ausrichtung des Weltturniers in einem Zwei-statt dem bekannten Vierjahresrhythmus. "Es können alle davon profitieren." Kurz zuvor war den über 200 FIFA-Mitgliedsverbänden beim "Weltgipfel zur Zukunft des Fußballs" eine Studie vorgestellt worden.