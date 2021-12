Trump klagt wegen Ermittlungen gegen New Yorker Generalstaatsanwältin

New York – Donald Trump geht gerichtlich gegen die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James vor, die gegen den Ex-US-Präsidenten und dessen Firmenkonglomerat ermittelt. Eine entsprechende Klage wurde am Montag in Albany im US-Staat New York eingereicht. "Ihre Mission ist einzig und allein von politischer Animosität und dem Wunsch geleitet, einen Privatmann zu belästigen, einzuschüchtern und Vergeltung an ihm zu üben, den sie als politischen Gegner betrachtet", so Trumps Anwälte.