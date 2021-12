Neues „Haus im Leben“ am alten Hallenbad-Areal in Nassereith

Nassereith – Es ist ein spezielles Konzept, das ab Herbst 2022 am Areal des ehemaligen Hallenbads in Nassereith entstehen wird – nämlich ein so genanntes „Haus im Leben“. Dieses umfasst „betreubares Wohnen in einer neuen gemeinschaftlichen Wohnform aller Generationen, ob Familie oder Einzelpersonen, betreut durch eine Wohnbegleitung. Es bietet den Raum für Privatheit in der Kombination mit den Vorteilen einer Gemeinschaft. So gibt es im ,Haus im Leben‘ neben Wohnungen auch großzügig gestaltete Gemeinschaftsräume und gewerbliche Einrichtungen wie Arztpraxen, Dienstleistungen oder auch Gastronomie“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Anton Stabentheiner.