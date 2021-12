Finanzieller Hilferuf der Länder in Sachen Pflege

In der Pflege muss sich etwas bewegen, sagen die Länder. Und meinen damit die Sicherung der Finanzierung.

Innsbruck – Corona hat tiefe Löcher in die Länderhaushalte gerissen und wird es noch weiter tun. Allein Tirol hat vergangene Woche ein Doppelbudget auf Schiene gebracht, welches den Gesamtschuldenstand bis Ende 2023 auf knapp eine Milliarde Euro heben wird. Es wundert also nicht, dass die Länder derzeit nach jedem Betrag an finanzieller Entlastung geradezu lechzen, der vom Bund noch losgeeist werden kann.