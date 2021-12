Junge Doppelspitze bei ÖVP: Alexander Pröll wird neuer Bundesgeschäftsführer

Alexander Pröll hat ein Wirtschaftsrecht-Studium an der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien mit dem Master abgeschlossen, war von 2018 bis 2019 Büroleiter des damaligen ÖVP-Generalsekretärs Karl Nehammer und arbeitete zuletzt im Kabinett des Bundeskanzlers. Die 27-jährige Sachslehner ist Landtagsabgeordnete in Wien und war bisher stellvertretende Landesgeschäftsführerin der Volkspartei in der Bundeshauptstadt.