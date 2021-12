Durchsuchungen in Bayern nach radikalen AfD-Chatnachrichten

Am vergangenen Samstag rief die AfD in Nürnberg zu einer Demonstration auf. In einem geschlossenen Chat sollen Mitglieder bereits im vergangenen Jahr radikale Äußerungen getätigt haben.

München – Nach teils radikalen Äußerungen von bayerischen AfD-Politikern in einem internen Telegram-Chat haben die Ermittler zwei Wohnungen in Kulmbach und im oberbayerischen Landkreis Miesbach durchsucht. Dabei seien bereits am Freitag Handys und Datenträger beschlagnahmt worden, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München am Dienstag und bestätigte Medienberichte.