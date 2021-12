Lamparter: „Es ärgert mich, dass im Springen der Wurm drin ist“

Ramsau am Dachstein – Mit Wut im Bauch und einem roten Kopf stürmte Johannes Lamparter wieder über die Ziellinie. Nach Platz vier am Samstag musste sich der ÖSV-Kombinierer am Sonntag mit Platz elf als bester Österreicher zufriedengeben. Zu wenig für die hohen Ansprüche des Athleten des Nordic Team Absam. „Ich merke, dass ich im Langlaufen mit den Besten mithalten kann. Aber es ärgert mich, dass im Springen der Wurm drin ist“, sagte der 20-Jährige, der auf der 98-Meter-Schanze gar nicht ins Fliegen gekommen war.