Mutter (28) und vierjähriges Kind in Völs von Auto erfasst und verletzt

Völs – Verletzungen unbestimmten Grades erlitten eine 28-jährige Frau und ihre vierjährige Tochter am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Völs. Gegen 12.45 Uhr war eine 80-jährige Lenkerin auf der Bahnhofstraße in Richtung Osten unterwegs, als die Fußgängerinnen vor ihr einen Schutzweg betraten.