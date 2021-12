Stahlblech-Stapel kippte um: Arbeiter (40) in Schwaz schwer verletzt

Schwaz – Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Dienstag in einer Metallverarbeitungsfirma in Schwaz. Gegen 13 Uhr hantierte laut Polizei ein 40-jähriger Arbeiter mit Stahlblechen, als plötzlich ein Stapel der Bleche umkippte und auf den Mann stürzte. Dieser kam unter den Blechen zu liegen, wurde von der Hüfte abwärts eingeklemmt und zog sich dabei schwere Verletzungen an beiden Beinen zu.