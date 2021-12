Auf A12 bei Wörgl gegen Lkw geprallt: 32-jähriger Autolenker verletzt

Wörgl – Auf der Inntalautobahn zwischen Wörgl Ost und Angath prallte am Dienstag ein Pkw gegen einen am Stauende befindlichen Lkw. Gegen 15.10 Uhr war der 32-jährige Autolenker in Fahrtrichtung Kufstein unterwegs und bemerkte offenbar den sehr langsam fahrenden Lkw vor sich zu spät.