Autolenker geriet auf Gegenfahrbahn: Frontalkollision auf Fernpassstraße

Breitenwang – Gegen 16.15 Uhr fuhr am Dienstag ein 41-jähriger Grieche mit einem Klein-Lkw auf der Fernpassstraße von Deutschland in Richtung Fernpass. Zur gleichen Zeit war ein 62-jähriger Österreicher mit seinem Auto in Richtung Deutschland unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet letzterer auf die Gegenfahrbahn und es kam zu einer Frontalkollision.