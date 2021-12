1:5-Pleite gegen Dornbirn: Haie leisten sich einen bitteren Selbstfaller

Die Haie waren am Dienstag mental nicht bereit, die größere individuelle Klasse über die Arbeit in den Ertrag umzuwandeln. Der schläfrige Beginn mündete in einem 0:1-Rückstand nach gerade einmal 14 Sekunden. Topscorer Tim McGauley fand zwar mit dem 1:1 (5.) die rasche Antwort, die überlegenen Haie ließen im ersten Drittel aber zwei Powerplay-Chancen aus. Was auch daran lag, dass eben der nötige Nachdruck fehlte.