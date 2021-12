22 Jahre nach Sci-Fi-Klassiker: Matrix feiert weihnachtliche Auferstehung

Wie so viele vierte Teile nach Trilogien wirkt nun auch diese Wiedererweckung wie ein Nachtrag. Doch Regisseurin Lana Wachowski und ihre beiden Co-Autoren sind sich dessen mehr als bewusst. Das erste Drittel des zweieinhalbstündigen Films wimmelt nur so von Anspielungen und überdeutlichen Witzen über den Neuanfang und das Aufdröseln früherer Handlungsfäden.

Neo alias Thomas A. Anderson ist zurück in der Matrix-Illusion und dort ein erfolgreicher Game-Designer. In seinem Büro hängen Preise für seine bahnbrechende Spiele-Trilogie namens – erraten – „The Matrix“. Nun fordert „unser geliebter Mutterkonzern Warner Brothers“ unter dem Titel „Binary“ einen vierten Teil: „Das kann nicht nur ein weiterer Reboot werden!”

Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss schlüpfen wieder in ihre nun gealterten, vergesslichen Figuren. Der Rest des Personals ist, zwei Generationen nach dem Kampf um Zion, großteils neu, mit der großartig punkigen Identifikationsfigur Bugs „as in Bunny“ (Jessica Henwick). Einige Darstellende waren schon in der originellen Sci-Fi-Serie „Sense8“ der Wachowskis an Bord, etwa der Deutsche Max Riemelt. Der diverse Cast wirkt frisch, samt neuen stylischen Sonnenbrillen.