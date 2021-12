Stefan Mair steigt in Rietz gegen Bürgermeister Krug in den Ring

Rietz, Mieming – „Da wir in Rietz noch immer nicht offiziell wissen, ob Gerhard Krug wieder als Bürgermeister antritt, habe ich mich entschieden anzutreten“, lautet die Ansage des Rietzer Unternehmers und Gremialvorstandes des Lebensmittelhandels in der Wirtschaftskammer, Stefan Mair. Mit Listenkollegen und Wahlprogramm hält er sich zurück – das will er erst im Laufe des Jänners bekannt geben. Nur so viel: „Erstens, ich trete an, zweitens geht es mir um Demokratie im Ort und drittens um ein besseres Miteinander im Dorf.“