TT-Analyse: In der Gesellschaft gärt es nicht erst seit Corona

Die Situation war schon entspannter. Demonstrierten vor einem halben Jahr noch einige hundert Menschen gegen die Corona-Maßnahmen, so sind es jetzt (mitunter) Tausende. Mehrmals wöchentlich müssen mittlerweile Polizeibeamte teils angemeldete, teils illegale Kundgebungen gegen Impfpflicht, Lockdown etc. begleiten und überwachen. Wenn die Aufrufe zu weiteren Demos Gehör finden, dann sogar am Heiligen Abend und am Christtag.