Dutzende Migranten werden in der Ägäis vermisst

Athen – Die griechische Küstenwache hat in der Nacht zum Mittwoch in der Ägäis zwölf Migranten gerettet. Ihr Boot war vor der Kykladeninsel Folegandros gesunken. "Es gibt aber zahlreiche Menschen, die noch vermisst werden", sagte der Sprecher der Küstenwache Nikos Kokkalas im griechischen Staatsfernsehen (ERT) weiter. "Wir gehen von 30 bis 50 Menschen aus (die an Bord waren) und setzen die Suchaktion fort." Die meisten geretteten Menschen stammen nach eigenen Angaben aus dem Irak.