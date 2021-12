Kinder in Corona-Krise, Demos und der Bischof: Das war „Tirol Live"

Tirols Kinder- und Jugendanwältin Elisabeth Harasser berichtete bei „Tirol Live", wo die Jüngsten in der Corona-Krise der Schuh besonders drückt. Diese belaste die Situation ganz besonders, erklärte sie im Interview mit TT-Chefredakteur Alois Vahrner. „Vielen von ihnen geht es momentan gar nicht gut“, sagt Harasser.

Psychische Probleme, Traurigkeit, Einsamkeit und Zukunftsängste seien weit verbreitet, wie einerseits viele wissenschaftliche Studien, aber auch die Erfahrungen der Kinder- und Jugendanwaltschaft zeigten. „Sie bekommen ja auch mit, dass wir die Krise nicht wirklich im Griff haben. Und dass Kinder und Jugendliche in erster Linie unter den Einschränkungen leiden, wird von den Erwachsenen kaum honoriert. Dabei müssten die sich schon bewusst sein, dass etwa der Lebensabschnitt der Jugend nicht nachgeholt werden kann.“

📽️ Video | Elisabeth Harasser in „Tirol Live"

Polizeijurist Florian Greil, Leiter der sicherheits- und verwaltungspolizeilichen Abteilung, gab dann Einblicke in die oft fordernde Polizeiarbeit zwischen Kontrollen und Demo-Begleitung. Letztere seien vor allem dann schwierig, wenn diese spontan oder kurzfristig angesetzt stattfinden.

„Mit unangemeldeten Demos hatten wir in der Vergangenheit nicht so viel zu tun gehabt wie aktuell“, erklärte Greil. Das sei deshalb eine Herausforderung für die Polizei, weil bei Kundgebungen einerseits die Veranstaltung selbst, aber auch das Umfeld geschützt werden müssen.

📽️ Video | Florian Greil in „Tirol Live"

Innehalten, Zuhören und dem gegenüber die Hand reichen – das ist in diesen Tagen für Bischof Hermann Glettler das Wichtigste. „Wir kommen auf das Weihnachtsfest zu mit einer gewissen Aufgeregtheit. Umso wichtiger ist es, dass man sagt, das ist ein Fest der Entlastung, wo man auch runterkommen kann, auch vielleicht einen Frieden auftanken kann. Für mich persönlich steht heuer Versöhnung ganz groß über der Krippe.“ Nicht nur in der Gesellschaft, auch in Familien hätten die aktuellen aufgeheizten Diskussionen um die Corona-Politik zu vielen Verletzungen, zu Misstrauen geführt, sagte der Innsbrucker Bischof bei „Tirol Live" .