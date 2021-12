Kärntner Mutter aß versehentlich Cannabis-Muffin der Tochter

Völkermarkt – Weil sie versehentlich einen mit Cannabis versetzten Muffin gegessen hatte, ist am Wochenende eine 47-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt ins Krankenhaus gekommen. Die 17-jährige Tochter der Frau hatte am Sonntag gemeinsam mit vier Freunden die Muffins mit illegaler Spezialzutat gebacken und danach die Wohnung verlassen. Die 47-Jährige aß daraufhin einen Muffin und musste "mit Bewusstseinsstörungen in das Landeskrankenhaus Wolfsberg eingeliefert werden", so die Polizei.