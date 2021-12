Tiroler Parteien rufen gemeinsam zu Demo-Verzicht an Feiertagen auf

Innsbruck – Die Klubobleute aller im Tiroler Landtag vertretenen Parteien haben einen gemeinsamen Appell an Corona-Maßnahmengegner gerichtet, an den Weihnachtsfeiertagen auf Demonstrationen zu verzichten. Der offenbare Anlass: Ausgerechnet am 24. Dezember um 16 Uhr soll eine nicht angemeldete Demonstration am Innsbrucker Landhausplatz stattfinden – die TT berichtete. Dazu sei zumindest in Sozialen Netzwerken aufgerufen worden, wie die Polizei bestätigte.