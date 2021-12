ÖSV-Slalompleite in Madonna bei Sieg von Foss-Solevaag

Madonna di Campiglio – Österreichs Slalom-Männerteam hat im letzten Rennen vor Weihnachten eine schwere Pleite hinnehmen müssen. Nach den Ausfällen von Manuel Feller und Marco Schwarz war Michael Matt am Mittwochabend beim Flutlicht-Klassiker in Madonna di Campiglio als 20. bester Österreicher. Johannes Strolz überraschte zwar als Halbzeit-11., schied dann aber ebenfalls aus. Der Sieg ging an Sebastian Foss-Solevaag, nachdem der klar führende Franzose Clement Noel vor dem letzten Tor gestürzt war.

Nicht der in Topform fahrende Franzose gewann damit zwei Wochen nach seinem Heimrennen am Mittwochabend auch den Traditions-Slalom in Italien, sondern der Weltmeister aus Norwegen. Noel war im Finale bereits weit voraus, musste dann aber kurz vor dem Zielstrich zu Boden. "Wahrscheinlich dachte ich, es ist schon vorbei", sagte Noel. "Das ist der Skirennsport." Noel war nach Lauf eins 53 Hundertstel voraus gelegen. Für Foss-Solevaag war es der zweite Weltcupsieg. Zweiter in Madonna wurde der Franzose Alexis Pinturault, Dritter der Schwede Kristoffer Jakobsen.