Platter trägt Maßnahmen mit, Tirol war aber gegen Sperrstunde um 22 Uhr

Innsbruck ‒ Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), derzeit Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, sprach nach dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch davon, dass man die neuen Maßnahmen gegen Omikron mittragen werde.

„Einige Bundesländer ‒ darunter Tirol ‒ haben sich in der heutigen Sitzung klar gegen eine Vorverlegung der Sperrstunde von 23h auf 22h ausgesprochen. Die Erfahrungen aus dem letzten Jahr in den Bundesländern haben gezeigt, dass diese Maßnahme epidemiologisch kontraproduktiv ist und sich dadurch das Geschehen nach dem Restaurantbesuch in den ungeregelten privaten Bereich verlagert“, sagte Tirols Landeshauptmann gegenüber der TT.