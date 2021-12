Die gute Geschichte: „Wir haben genug, andere Leute haben gar nichts“

Dann passierte das, was alle bereits befürchtet hatten. Der Sprechtag konnte Covid-bedingt nicht stattfinden. Das war zunächst eine große Enttäuschung. Doch die Mädchen und Buben hielten an ihrer Idee fest und suchten nach einer kreativen Lösung. Martina Steiner unterrichtet in dieser Klasse Religion. Man hört den Stolz auf die Buben und Mädchen, wenn sie berichtet: „Die Schülerinnen und Schüler sind dann in andere Klassen gegangen, um das Projekt vorzustellen. Sie haben sich einen Text überlegt und für alle hörbar eine Durchsage über die Sprechanlage der Schule gemacht.“ So haben die Mädchen und Buben ihre gute Idee gerettet und das Projekt trotz widriger Umstände verwirklicht. Dabei sind in Summe mehr als 1000 Euro zusammengekommen, die an die Caritas überwiesen wurden. Emma Kranebitter betont: „Es soll dort verwendet werden, wo es am meisten gebraucht wird.“ (TT)