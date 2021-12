Sieben Tote aus einer Familie: US-Polizei ermittelt zu Gasvergiftung

Minneapolis – Sieben Menschen sind in den USA in ihrem Zuhause an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben - darunter mehrere Kinder und Jugendliche. Verwandte der Familie hatten die Opfer bereits am Wochenende in Moorhead im US-Bundesstaat Minnesota entdeckt. Die Gerichtsmedizin gab nun am Mittwoch die Todesursache bekannt. Neben drei Erwachsenen sind unter den Toten zwei Kinder im Alter von 7 und 9 Jahren sowie zwei 16 und 19 Jahre alte Jugendliche.