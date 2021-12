Kribbeln im Zauberland: Debüt-LP von Jesse Grande erscheint heute

Oberländer Dialektpop: Mit seiner fünfköpfigen Band gastiert Jesse Grand­e zuerst in Innsbruck und dann in seiner Heimat Telfs.

Innsbruck – Hier spielt einer um sein Leben. In der Hand eine +4 und einen Farbwechsel-Trumpf. „Uno!“, schreit er laut. Und Sieg! Als Kartenspieler scheint Jesse unbesiegbar, das lässt sich vom Song „Uno“ mitnehmen. Wie weit er es als Musiker bringt, will Jesse Grande noch herausfinden. Den Hubert von Goisern-Kulturpreis 2020 und den Sieg bei dem Euregio-Bewerb Uploadsounds 2021 kann er als Erfolge verzeichnen. Heute erscheint die erste LP des Telfer Musikers. Am Abend folgt die CD-Taufe im Treibhaus.