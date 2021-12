Putzenbacher feiert Aktionstage mit WMF

Das Duo hat das Spezial­geschäft seit 2004 kontinuierlich weiterentwickelt. Stete Sortimentsüberwachung, Markenqualität und zuvorkommende und fachkundige Beratung gehören ebenso dazu wie Innovationsfreude. Nicht verändert hat sich in all den Jahrzehnten die Erfolgsphilosophie, alles anzubieten, was in einem Haushalt gebraucht wird. Das Sortiment reicht von Waschschüsseln über ein Bettensortiment bis hin zu hochwertigen Küchenprodukten.