Brandstifter wollte Brücke in Außervillgraten abbrennen: Zeugen löschten Feuer

Außervillgraten – Einem Brandstifter pfuschten Zeugen in Osttirol ins Handwerk, als sie den Brand bemerkten und mit Schnee löschten. Der Zwischenfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag: Der Unbekannte hatte gegen 2.45 Uhr eine Holzbrücke in Außervillgraten angezündet.