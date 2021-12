Mann biss in Vorarlberg zwei Polizisten und sprang aus dem Fenster

Feldkirch – Um zu flüchten, ist ein alkoholisierter 23-jähriger Mann am Mittwochabend in Schlins (Bezirk Feldkirch) aus einem Fenster dreieinhalb Meter in die Tiefe gesprungen. Davor hatte er zwei Beamte gebissen, die ihn daran hinderten, sich aus dem Fenster zu stürzen. Der Mann blieb bei seinem Sprung unverletzt und wurde wenig später von einer Polizeistreife angehalten, informierte die Exekutive. Er wurde ins LKH Rankweil (Schwerpunktkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie) gebracht.