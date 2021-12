Viele Klassiker, ein Känguru und neue Shows: Die TV-Highlights zu Weihnachten

Für viele ist erst dann richtig Weihnachten, wenn nicht nur die Kerzen am Christbaum, sondern auch „Kevin" oder „Sissi" am Bildschirm flackern. Klassiker in allen Ehren – es lohnt sich aber auch ein Blick auf neue Filmkost. Auch der Showsektor liefert in diesem Jahr die ein oder andere Premiere. Ein Überblick zur linearen Fernseh-Bescherung für Groß und Klein am 24., 25. und 26. Dezember.