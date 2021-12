Ein großer Hund mit großem Herz sorgt für Chaos

Der tierische Held einer amerikanischen Zeichentrickserie erlebt seine Abenteuer nun auch auf der Leinwand. Die 12-jährige Emily Elizabeth Howard lebt in der Großstadt New York und ist nicht so recht glücklich. Als sie aber vom geheimnisvollen Tierretter Mr. Bridwell einen kleinen roten Welpen geschenkt bekommt, ändert sich ihr Leben von Grund auf.

Clifford, wie Emily ihren neuen tierischen Freund nennt, bleibt nämlich nicht so klein - er wächst und wächst und sorgt bald nicht mehr nur für Chaos in Emilys Wohnung, sondern in der ganzen Stadt. Was kann sie nur tun, um ihren geliebten Clifford bei sich zu behalten, platzt doch die „Hütte“ aus allen Nähten? Während ihre Mama geschäftlich unterwegs ist, begeben sich Emily und ihr tollpatschiger Onkel Casey gemeinsam auf eine Reise, auf er sie die aufregendsten und coolsten Abenteuer erleben und Clifford zeigt der Welt, was es heißt, ein großes Herz zu haben. Doch der Riesenhund ist auch in Gefahr, denn er weckt das Interesse von Zack Tieran, der bisher erfolglos an einem Wachstumsmittel geforscht hat.