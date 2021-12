6:2-Sieg: Die Haie gaben in Znojmo eine ganz starke Antwort

Innsbruck – Nach drei Niederlagen in Serie, insbesondere der bitteren 1:5-Heimpleite gegen die Dornbirn Bulldogs, war bei den Innsbrucker Haien vor dem Gastspiel am Donnerstag in Znojmo gewissermaßen Feuer am Dach. Wie man den Kopf wieder aus der Schlinge zieht, bewiesen die Tiroler dann am Vorweihnachtsabend aber mit einem furiosen 6:2-Auswärtssieg, der nur die Hausherren entnervte.