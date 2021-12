Freiwilligenzentrum Osttirol: Wunschzettel gepflückt, Wünsche erfüllt

Die Idee: An einem festlich geschmückten Christbaum, der im Foyer eines Lienzer Bankinstituts aufgestellt war, konnten sich Schenkwillige die Wunschzettel von Bewohnern der Wohn- und Pflegeheime in Lienz und Nußdorf-Debant sowie des Lebenshilfezentrums herunterpflücken. Diese Wünsche wurden erfüllt und in Form eines Päckchens wieder unter den Baum gelegt. So kamen 118 liebevoll verpackte Geschenke zusammen, die rechtzeitig vor dem Heiligen Abend an die drei Institutionen verteilt wurden. Mitgeholfen haben Helferinnen und Helfer der Dekanatsjugend und der Schule der Dominikanerinnen in Lienz.