Briefe an die TT-Leser: Die Fest-Wünsche der Staatsspitze

Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit seinem First Dog July vor dem aus Tirol in die Hofburg gelieferten Christbaum.

Innsbruck – Zu Weihnachten richteten die Spitzen der Republik in Briefen an die TT-Chefredaktion wieder ihre Wünsche für ein besinnliches, frohes und erholsames Fest aus. Das zu Ende gehende Jahr 2021 sei ein schwieriges und herausforderndes Jahr für die Gemeinschaft, schreibt Bundespräsident Alexander Van der Bellen. „Und wenn ich von Gemeinschaft spreche, dann meine ich ausdrücklich uns alle.“ Die Corona-Pandemie habe für die meisten gesundheitliche, wirtschaftliche, zwischenmenschliche oder gesellschaftliche Auswirkungen. „Bei allen Unterschieden, bei allen Zweifeln und bei allen Verletzungen, die die Pandemie verursacht hat, wollen wir uns aber auch nach dieser Krise noch in die Augen schauen können. Wir dürfen daher nicht zulassen, dass die Gräben noch tiefer werden. Denn wir gehören zusammen, wir brauchen einander. Und wir alle gemeinsam sind Österreich!“