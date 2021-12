Lockdown kostet Österreichs Handel 2 Mrd. Euro

Schon der „Lockdown für Ungeimpfte“ bescherte dem Einzelhandel heftige Umsatzeinbrüche. Zur Berechnung verwendete die WK die Anzahl der aktuell gültigen Impfzertifikate. Daraus ergebe sich laut den Branchenvertretern der WK ein potenzieller Verlust von rund 20 Prozent für den Non-Food-Einzelhandel. Zudem fiel heuer auch der traditionell umsatzstarke 8. Dezember aus. Dies konnte auch durch die zusätzliche Öffnung am 19. Dezember nur teilweise kompensiert werden. Die WK rechnet auf Basis einer Prognose der Johann Kepler Universität (JKU) mit Zusatzumsätzen von 13 bis 15 Mio. Euro. „Dies entspricht ungefähr einem guten Einkaufstag unter der Woche“, erklärt Simon Franzoi, Spartengeschäftsführer Handel der WK Tirol. Man müsse dabei auch bedenken, dass durch die Öffnung am Sonntag auch einiges an Mehrkosten anfalle. Der Samstag bleibe mit rund 34 Mio. Euro der beliebtere Einkaufstag, auch weil alle Geschäfte offenhalten durften. „Ziel der Sonntagsöffnung war es, Kundenströme zu entzerren sowie auch ein Zeichen gegen den internationalen Online-Handel zu setzen“, so Franzoi.