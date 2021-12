Alk-Fahrer nach Unfall in Häselgehr kurzzeitig festgenommen

Häselgehr – Ein 32-jähriger Autofahrer widersetzte sich nach einem von ihm verursachten Unfall in Häselgehr der Polizei, sodass er kurzzeitig festgenommen werden musste.

Der Mann war in der Nacht auf Freitag alkoholisiert mit dem Auto auf der Lechtalstraße (B 198) In Richtung Reutte unterwegs. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Darin saßen eine 34-jährige Frau und ein 37-jähriger Mann. Die beiden Insassen wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt, von der Rettung und dem Notarzt versorgt, und anschließend in das Bezirkskrankenhaus Reutte verbracht.