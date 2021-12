Fußfessel entfernt und geflohen : Verurteilter deutscher Mörder in den Niederlanden gefasst

Enschede – Ein verurteilter deutscher Mörder ist in der Nacht auf Freitag in den Niederlanden gefasst worden. Nach Angaben der Polizei in Münster und der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde er in Enschede in einer Wohnung festgenommen. Bei ihm war nach Angaben einer Polizeisprecherin auch seine Lebensgefährtin. Der 56-Jährige war am Dienstagabend von seinem Wohnort in der deutschen Stadt Münster geflüchtet, nachdem er sich von einer gerichtlich angeordneten Fußfessel befreit hatte.