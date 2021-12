TT-Tourentipp auf den Vorderunnütz: Alles andere als unnütz

Ausgangspunkt für die Tour auf den Vorderunnütz ist Steinberg am Rofan, am Gipfel kann man auf den Achensee auf der südlichen Seite der Erhebung blicken (o. und u.r.). Im mittleren Teil der Tour bewegt man sich in Latschengelände (u.l.).

Steinberg am Rofan – Vorderunnütz (2078 m), Hochunnütz (2075 m), Hinterunnütz (2007 m): Mitunter würde man gerne wissen, wie Berge zu ihrem Namen gekommen sind. Bei den drei „Unnützen“ handelt es sich um ein langgezogenes Massiv im Rofangebirge am nordöstlichen Ende des Achensees. Wir sind am vergangenen Samstag von Steinberg am Rofan aus auf den Vorderunnütz gestiegen – mit Ski, wobei diese Tour derzeit mit Schneeschuhen besser machbar ist, Stichwort Schneesituation.