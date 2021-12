Drei Familien betroffen: Spendenkonto nach Brand in Patsch eingerichtet

Der Brand richtete großen Schaden an.

Patsch – Einen Tag nach dem Großbrand vom Donnerstagnachmittag in Patsch war die Betroffenheit im Ort groß. Drei Familien wurden von dem Feuer im Dorfzentrum schwer getroffen. Zu einer der betroffenen Familien hat man laut Bürgermeister Andreas Danler noch nicht einmal Kontakt – sie weilt im Urlaub.

An Heiligabend galt es zuallererst einmal die grundlegendsten Dinge des Lebens für die Betroffenen zu organisieren. Der Bürgermeister schildert im TT-Gespräch die Dramatik: „Der 72-jährige Hausbesitzer hat nur noch das, mit dem er aus dem Haus gekommen ist. Entweder es wurde durch den Brand zerstört oder ist vom Löschwasser unbrauchbar.“ Auch das Haus gegenüber vom Brandherd ist schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch hier steht die betroffene Familie vor dem Nichts. „Es war für uns jetzt gar nicht möglich, so schnell zu reagieren. Wir haben deshalb gerne auf das Angebot eines Spendenkontos der ansässigen Vinzenzgemeinschaft zurückgegriffen“, erklärt der Ortschef.