Sternspritzer entzündeten Christbaum: Stock von Haus in Gnadenwald brannte aus

Gnadenwald – In Gnadenwald haben zu Heiligabend ein Christbaum und Sternspritzer einen Brand ausgelöst. Gegen 20 Uhr feierte ein 35-Jähriger gemeinsam mit sechs weiteren Personen und einem sechs Monate alten Baby Weihnachten. Festliche Stimmung verlieh ein künstlicher Christbaum mit elektronischer Beleuchtung. Der Österreicher entzündete auch zwei Sternspritzer, allerdings nicht direkt am Baum aufgehängt.

Beim dritten Sternspritzer begann der der Baum jedoch aufgrund zu geringen Abstands zu brennen, beschrieb die Polizei in eienr Aussendung. In kürzester Zeit stand der gesamte oberste Stock in Vollbrand. Die Anwesenden verließen sofort das Gebäude. Die Freiwilligen Feuerwehren Gnadenwald und Hall löschten das Feuer.