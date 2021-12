Vor der Vierschanzentournee: Ryoyu hat die besten Karten

Der langjährige deutsche Bundestrainer Werner Schuster sieht den Japaner Ryoyu Kobayashi in der Favoritenrolle für den Tournee-Gesamtsieg.

Innsbruck – Die Tournee 2021/22 steigt leider wieder gänzlich ohne Fans in den Stadien. Noch herrscht Weihnachtsruhe an den Schanzen. Das wird sich ab dem 28. Dezember jedoch schlagartig ändern, wenn in Oberstdorf die 70. Jubiläums-Auflage der Vierschanzentournee mit der Qualifikation (16.30 Uhr/live ORF 1) eingeläutet wird. Hunger und Sehnsucht nach dem ersten Tournee-Sieg eines Deutschen seit 20 Jahren (Sven Hannawald 2002) sind groß, doch auch die Österreicher sind heiß darauf, nach sieben Jahren Wartezeit (Tournee-Sieg Kraft 2015) endlich wieder die goldene Adler-Trophäe zu holen.