Pkw ging auf Inntalautobahn bei Kundl in Flammen auf, Lenkerin unverletzt

Kundl – Auf der Inntalautobahn bei Kundl ist am Samstagvormittag ein Pkw in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Laut Polizei war die 28-jährige Lenkerin in Fahrtrichtung Innsbruck unterwegs, als sie gegen 10 Uhr Rauch im Rückspiegel sah und daraufhin am Pannenstreifen anhielt.