Brezen backen mit Tirols erstem Brotsommelier

Wer die Bäckerei Decker in Waidring betritt, merkt sofort, hier wird gearbeitet. Auch wenn beim Besuch die Produktion bereits vorbei ist: Die Öfen strahlen noch ein wenig Hitze ab, ein leichter Duft von Gebäck liegt in der Luft und die Zutaten für Bestellungen des nächsten Tages sind vorbereitet und „warten“ in der Backstube darauf, in der Nacht verarbeitet zu werden.