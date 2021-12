Zehn Tote und über ein Dutzend Verletzte bei Verkehrsunfall im Iran

Teheran – Bei einem Verkehrsunfall im Iran sind am Samstag zehn Menschen getötet worden. Mehr als ein Dutzend Menschen wurden laut Staatsmedien verletzt, als ein Lkw mit einem Kleinbus in der südwestlichen Provinz Chusestan zusammenstieß. Der Unfall ereignete sich auf der Straße zwischen Ahwas und Chorramschahr, einer Verkehrsachse, die von zahlreichen Lastwagen benutzt wird, die in den Irak fahren oder aus dem Irak kommen.