41-Jährige prallte in Häselgehr mit Auto gegen einen Baum: verletzt

Häselgehr – Mit Verletzungen endete ein Unfall für eine 41-jährige Autofahrerin am Samstagvormittag, als sie in Häselgehr mit ihrem Auto gegen einen Baum prallte. Die Frau aus Deutschland war gegen 9.30 Uhr mit ihrem 13-jährigen Sohn auf der Lechtal Bundesstraße in Richtung Elbigenalp unterwegs.