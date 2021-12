Mindestens fünf Tote bei Angriffen in Saudi-Arabien und im Jemen

Sanaa/Riad – Nach einem Rebellen-Angriff auf Saudi-Arabien mit zwei Toten hat die von Riad angeführte Militärkoalition am Samstag einen "groß angelegten Militäreinsatz" gegen die Houthi-Miliz im Jemen angekündigt. Als Reaktion auf den Angriff vom Freitagabend, bei dem nach saudi-arabischen Angaben in der Grenzregion Jasan zwei Menschen getötet worden waren, wurden am Samstag nach Angaben jemenitischer Ärzte bei einem Vergeltungsschlag drei Menschen in der Stadt Ajama getötet.