Nachbarn kamen zu Hilfe: Brand durch Adventkranz in Mühlbachl

Mühlbachl – Aufmerksame Nachbarn schritten am Samstagabend bei einem Brand in einer Wohnung in Mühlbachl ein und verhinderten damit wohl Schlimmeres: Gegen 17.30 Uhr hörte ein Bewohner in einem Mehrparteienhaus einen Alarm und bemerkte Brandgeruch. Gemeinsam mit einem weiteren Nachbarn begab er sich auf die Suche nach dem Feuer.