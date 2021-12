Alkolenker verlor in Jenbach Kontrolle über Auto: Wagen kippte um

Das Auto wurde bei dem Unfall in Jenbach schwer beschädigt.

Jenbach – Gegen 2 Uhr früh war am Stefanitag ein Autolenker auf der Achenseestraße unterwegs. Als der 28-Jährige in Jenbach in die Tratzenbergstraße einbog, prallte der Wagen gegen den Randstein. Der Lenker verlor die Kontrolle. Das Auto kippte um und blieb auf der Seite liegen.