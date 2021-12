Zwei Mädchen und ein Mann (46) bei Skiunfällen in Tirol schwer verletzt

Hintertux, Schwendau – In Schwendau und am Hintertuxer Gletscher im Zillertal haben sich am Nachmittag des Christtags nach Polizeiangaben zwei schwere Skiunfälle ereignet. In beiden Fällen waren die Opfer Mädchen. Sie waren von der Piste abgekommen und gegen ein Hindernis geprallt.